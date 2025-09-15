CorSport: “Gudmundsson, si avvicina il processo. Salterà una gara di Conference”

La sentenza di primo grado, che lo aveva assolto, era arrivata lo scorso 10 ottobre: secondo i giudici del tribunale di Reykjavik «il giocatore è innocente» e il reato non esiste. Si trattava della seconda volta che il calciatore veniva riconosciuto non colpevole dalla giustizia islandese, dato che inizialmente il caso era stato perfino archiviato. A novembre scorso era stato formalizzato il ricorso da parte della Procura della Repubblica di Reykjavik: dall'inizio delle udienze, la Corte avrà tempo 4 settimane per emettere la sentenza. Attesa dunque entro il 4 dicembre. A luglio Gud si era detto positivo: «Non sono preoccupato perché ho già vinto in primo grado. La mia vita va avanti, devo concentrarmi sul calcio, sulla mia famiglia e sui miei amici. Ma chiudere la vicenda mi toglierà un peso dalle spalle. In primo grado è uscito cos'è successo davvero quella notte, sono sicuro che tutto si risolverà per il meglio».