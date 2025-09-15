Domani Pioli riparte. Ottimismo Gud, rischiano Comuzzo e Fagioli

La Fiorentina tornerà ad allenarsi domani mattina, dopo due giorni di riposo, per iniziare a preparare la sfida di domenica col Como, in programma al Franchi alle ore 18. Stefano Pioli dovrà lavorare non solo sul piano tattico, valutando possibili correttivi a una formazione in cui Comuzzo e Fagioli non sembrano più intoccabili, ma anche sull'aspetto psicologico della squadra.
Attenzione puntata anche su Gudmundsson: l'islandese, fermato da problemi alla caviglia accusati durante gli impegni con la Nazionale, non è stato convocato nell'ultima gara ma filtra ottimismo sul suo recupero per l'impegno contro l'undici di Fabregas, primo scontro diretto della stagione. Domani è atteso al Viola Park pure Sabiri, di rientro in Italia dopo il suo blitz all'estero per motivi personali.
