Fiorentina, troppi errori individuali: Comuzzo non è quello dello scorso anno

Qualcosa, inevitabilmente, c'è da registrare anche là dietro. I sei gol già subiti - in cinque partite ufficiali - dalla difesa della Fiorentina sono un piccolo campanello d'allarme. In primis perché se non ci fosse stato un grande De Gea, contro il Napoli sarebbero state di più le reti al passivo. E in seconda battuta perché gli errori dei singoli stanno penalizzando l'intero reparto.