Prima della sfida contro il Napoli, la Fiorentina ha voluto celebrare e festeggiare una campionessa del mondo di volley. Già, perché il club viola ha invitato Ekaterina Antropova a seguire la gara dalla tribuna d'onore del Franchi.
FOTO – Ekaterina Antropova star al Franchi: il regalo della Fiorentina
Antropova al Franchi per Fiorentina-Napoli
L'opposta della Savino Del Bene Scandicci Volley, infatti, è stata ospite del direttore generale viola, Alessandro Ferrari che le ha donato una maglia della Fiorentina personalizzata con il numero 24.
Lo stesso indossata da Kate durante la rassegna mondiale che l'ha vista protagonista assoluta insieme a tutte le azzurre guidate da Julio Velasco, tornate sul tetto del mondo dopo 23 anni. Lo scrive la Nazione.
