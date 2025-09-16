Stefano Pioli ha acceso i riflettori su Jacopo Fazzini sottolineandone la duttilità: trequartista per caratteristiche, ma anche potenziale mezzala. L’ex Empoli, vice naturale di Gudmundsson o possibile partner dell’islandese in un 3-4-2-1, rappresenta per la Fiorentina una soluzione versatile in una fase in cui l’allenatore viola sta ampliando le opzioni tattiche. La sua candidatura diventa concreta già in vista della sfida con il Como, dove potrebbe essere la novità dal primo minuto.
Corriere dello Sport
FOTO – Stefano Pioli cambia la Fiorentina. CorSport: “Così contro il Como”
Il 22enne di Massa ha infatti dato segnali incoraggianti nell’ultima sfida con il Napoli, entrando a gara compromessa e disputando venticinque minuti di livello. Personalità, giocate di qualità e una dichiarazione chiara a fine gara — «sono pronto per fare il titolare» — hanno confermato la maturità del centrocampista, che si candida senza proclami ma con responsabilità a un ruolo più centrale nelle rotazioni di Pioli. Le sue prestazioni e il modo in cui ha saputo incidere hanno alimentato la sensazione che la Fiorentina possa presto puntare su di lui con decisione.
Se contro i partenopei Fazzini è stato schierato da trequartista alle spalle di Kean e Piccoli, non è affatto detto che contro il Como parta nella stessa posizione. Molto dipenderà dalle scelte tattiche e dalle condizioni di Gudmundsson, ancora in dubbio. L’opzione di un centrocampo a tre, con Nicolussi Caviglia regista e Fazzini mezzala, rimane concreta in un 3-5-2 più classico; ma se Pioli dovesse restare fedele al 3-4-1-2, il giovane toscano avrebbe tutte le carte per ricoprire proprio il ruolo di rifinitore. In entrambi i casi, il suo momento sembra arrivato. Lo scrive il Corriere dello Sport.
