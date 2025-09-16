FOTO – Stefano Pioli cambia la Fiorentina. CorSport: “Così contro il Como”

Il 22enne di Massa ha infatti dato segnali incoraggianti nell’ultima sfida con il Napoli, entrando a gara compromessa e disputando venticinque minuti di livello. Personalità, giocate di qualità e una dichiarazione chiara a fine gara — «sono pronto per fare il titolare» — hanno confermato la maturità del centrocampista, che si candida senza proclami ma con responsabilità a un ruolo più centrale nelle rotazioni di Pioli. Le sue prestazioni e il modo in cui ha saputo incidere hanno alimentato la sensazione che la Fiorentina possa presto puntare su di lui con decisione.