L’idea della Nazione: “Fuori Comuzzo, dentro Pablo Marì. E Pongracic si sposta”

Il ritorno di Pablo Marí tra i potenziali protagonisti della difesa della Fiorentina nasce dalla necessità di trovare maggiore solidità, soprattutto dopo alcune difficoltà mostrate da Comuzzo. L’idea di Pioli sarebbe quella di spostare Pongračić come braccetto di destra e inserire l’ex Monza al centro, sfruttando così le sue caratteristiche e la sua conoscenza approfondita della difesa a tre, uno schema che rappresenta un marchio di fabbrica per il giocatore spagnolo.

Marí, infatti, è un difensore che conosce bene il mestiere e che in estate era stato vicino alla cessione,con richieste arrivate sia dall’Italia che dall’estero. Alla fine, però, la società ha scelto di trattenerlo, nonostante fin qui abbia trovato poco spazio: solo una presenza a Cagliari, non priva di errori, con una lettura sbagliata sul gol del pareggio. Ciò non toglie che il suo bagaglio di esperienza e la conoscenza tattica possano risultare fondamentali per dare equilibrio e sicurezza a un reparto che ne ha bisogno.