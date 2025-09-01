Ieri Pioli ha parlato di mal di stomaco per Comuzzo, ma certamente non era legato al mercato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il difensore classe 2005 rimarrà alla Fiorentina. Niente Atalanta né Arabia.
VN – Comuzzo e Pablo Marì, ecco il punto sulla difesa in casa viola
Le ultime in casa viola per quanto riguarda la difesa: Comuzzo, Pablo Marì...Ecco cosa ha raccolto la nostra redazione
Con lui, rimarrà anche Pablo Marì. Il difensore era stato offerto a qualche club, ma alla fine la Fiorentina ha deciso di mantenere in blocco il reparto difensivo.
