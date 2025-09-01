Tridente atomico rimandato. Biraghi e Kouadio, passato e futuro viola

Il commento del ViolAutore

Il ViolAutore 1 settembre 2025 (modifica il 1 settembre 2025 | 09:02)

4 alla scarsa freddezza di Kean sotto porta. D'accordo, si parla del nulla come ha detto Gosens perché l'arbitro aveva fischiato fallo a Ranieri, ma resta il fatto che lo scorso anno quella palla Moise non l'avrebbe mai mandata goffamente alta togliendo un gol al compagno. Magari l'errore vero è calibrare le prestazioni del bomber azzurro sul 2024-25 probabilmente irripetibile, ma dopo la reazione con relativo rosso di Presov non è più stato lui, in questo inizio di stagione.

5 al tridente pesante. Ha acceso il dibattito di tutta l'estate. Questa Fiorentina è in grado reggere il super-attacco? Dopo le prove della pre-season, nelle prime tre ufficiali Pioli lo aveva messo da parte: appena ha avuto a disposizione Piccoli - che sicuramente può dare qualcosa in più di Dzeko in copertura - lo ha riproposto. A Torino non ha funzionato, ma l'impressione è che l'allenatore non voglia arrendersi.

6,5 all'esordio di Kouadio. Lindelof non arriva? Pazienza, magari Pioli il rinforzo per la difesa ce l'ha in rosa. Dopo averlo fatto giocare a Old Trafford, il tecnico ha regalato anche i primi minuti in A al difensore pratese con origini ivoriane. E anche stavolta Eddy non si è fatto sopraffare dall'emozione. Diciannove anni appena, i margini di miglioramento sono enormi ma per fare il sesto del reparto arretrato può andare bene.

7 al saluto a Biraghi. In un ambiente infuocato contro il presidente Cairo ma anche avverso ai giocatori granata, spesso si sono sentiti i cori dei tifosi viola. Che, a fine partita, hanno anche voluto sotto al proprio settore il loro ex capitano. Antipatico a buona parte dell'ambiente, a Firenze Biraghi ha sempre avuto il supporto della curva, che non l'ha dimenticato neppure dopo la sua partenza.

7,5 al tempismo dei dirigenti sul mercato. Forse Dodo (unico con De Gea sempre titolare nelle prime 4 partite) non ha neppure bisogno di un sostituto, ma il ghanese Lamptey arrivato ieri a Firenze è un altro buon colpo. L'ultimo del mercato viola, stando al Dg Ferrari. Senza aspettare il gong, i dirigenti della Fiorentina hanno lavorato bene, con tanti acquisti interessanti e la ciliegina del rinnovo di Kean.