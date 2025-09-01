Viola News
Torino-Fiorentina in rima: ostica come il ritorno al lavoro

Così il nostro giovane commentatore-poeta ha visto Torino-Fiorentina
Lorenzo Mazzanti

Ostico è il ritorno nelle industrie torinesi

Gudmundsson mancante di qualcosa è una laurea senza tesi

De Gea la radio che trasmette la tua canzone preferita

Kean una brioche non ancora farcita

Gosens quel caffè di cui non puoi fare a meno

Sohm la spia rossa per problemi al freno

Ranieri il collega dalla battuta pronta

Pongracic quello presente al momento che conta

Piccoli è l'orario di fine turno che non arriva mai

Comuzzo un gigante ritrovatosi bonsai

Mandragora e Dodò sono aria condizionata

Di una viola che rientrata al lavoro è costantemente sudata

Per il mese di agosto non ci son premi produzione

Due pareggi che spostano a settembre una prima valutazione

Sabato per il ritorno a casa tutti in giacca e cravatta

L'ospite sarà sgradevole come la rottura di una ciabatta

