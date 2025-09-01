Ostico è il ritorno nelle industrie torinesi
La partita in rima
Torino-Fiorentina in rima: ostica come il ritorno al lavoro
Gudmundsson mancante di qualcosa è una laurea senza tesi
De Gea la radio che trasmette la tua canzone preferita
Kean una brioche non ancora farcita
Gosens quel caffè di cui non puoi fare a meno
Sohm la spia rossa per problemi al freno
Ranieri il collega dalla battuta pronta
Pongracic quello presente al momento che conta
Piccoli è l'orario di fine turno che non arriva mai
Comuzzo un gigante ritrovatosi bonsai
Mandragora e Dodò sono aria condizionata
Di una viola che rientrata al lavoro è costantemente sudata
Per il mese di agosto non ci son premi produzione
Due pareggi che spostano a settembre una prima valutazione
Sabato per il ritorno a casa tutti in giacca e cravatta
L'ospite sarà sgradevole come la rottura di una ciabatta
