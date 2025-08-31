CorFio chiarisce: “Lindelof si farà solo se partirà uno tra Comuzzo e Pablo Marì”

La Fiorentina continua a trattare Lindelof

Redazione VN 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 07:52)

Giornata comunque intensa, quella di ieri, così come la nottata di venerdì che ha però portato all’accordo definitivo per Tariq Lamptey che arriva in viola dal Brighton per 6 milioni più bonus. Sarà lui insomma il vice Dodò, anche se la società l’ha scelto soprattutto perché utilizzabile anche a sinistra.

Non ci sarebbe da sorprendersi quindi, se nelle ultime 48 ore di mercato Parisi venisse ceduto, magari in prestito (il Torino cerca un terzino sinistro, ma i granata non sono l’unica opzione). Ufficiale anche Nicolussi Cavriglia («Non vedo l’ora di giocare», le sue prime parole) mentre resta in stand by l’operazione Lindelof. L’intesa col 31enne centrale svedese c’è già, sulla base di un biennale con opzione per il terzo anno da 1,8 milioni a stagione, ma verrà ratificata solo in caso di uscita di uno tra Comuzzo e Pablo Marì.

A proposito di uscite: Bianco andrà in prestito al Paok Salonicco, mentre Ikonè deve decidere se accettare la proposta dei turchi del Rizespor. E se per Richardson si parla di Siviglia, tutto tace invece per Beltran. Vendere. È questa, chiusi gli acquisti di Nicolussi e Lamptey, la priorità. Sperando che sul gong spuntino offerte che fin qua non si son viste. Lo scrive il Corriere Fiorentino.