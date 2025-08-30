Il giovane difensore viola Pietro Comuzzo è ormai da tempo al centro dell'interesse di molti club italiani e non. L'ultima pretendente risulterebbe essere l'Atalanta (LEGGI QUI), mentre in precedenza ci aveva provato anche l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, ricevendo però un rifiuto da parte del ragazzo.
SONDAGGIO – Comuzzo a 35 milioni: cedere o no?
Cosa fare?
SONDAGGIO – Comuzzo a 35 milioni: cedere o no?
Cosa fare con il talentuoso classe 2005?
Le cifre sul piatto sono sicuramente interessanti, con il cartellino del classe 2005 che, infatti, viene valutato sui 35 milioni di euro, importo offerto, più o meno, appunto dagli arabi e a gennaio dal Napoli, per il momento senza successo. Al momento, detto dell'interesse dell'Atalanta, ci sarebbero in agguato anche i tedeschi del Lipsia. Vi proponiamo, dunque, di seguito un sondaggio a risposta secca: Comuzzo a 35 milioni, lo cedereste oppure no?
