Parte il 13° Gran Premio Violanews: chi sarà il vincitore in questa stagione dopo il trionfo di Kean?
Al via la tredicesima edizione del Gran Premio Violanews, il tradizionale sondaggio che pubblichiamo dopo ogni partita per conoscere i vostri tre giocatori preferiti, è giunto al termine. Nella scorsa edizione a trionfare è stato, ovviamente, Moise Kean, capocannoniere viola e vero trascinatore della Fiorentina nel campionato appena concluso. Sul podio troviamo anche il portierone David De Gea - secondo - e sul gradino più basso il brasiliano Dodo.

A fine partita pubblicheremo come al solito il sondaggio per scegliere i vostri tre preferiti per Cagliari-Fiorentina. Il primo classificato si aggiudicherà 20 punti, il secondo 12, il terzo 9 e poi 5, 3 e 1  rispettivamente per quarto quinto e sesto classificato. Anche quest'anno ai vostri punti verranno aggiunti quelli di un giornalista, scelto tra coloro che seguono abitualmente la Fiorentina.

Albo d'oro

2024/25Moise Kean
2023/24Pietro Terracciano
2022/23Giacomo Bonaventura
2021/22Lucas Torreira
2020/21Dusan Vlahovic
2019/20Gaetano Castrovilli
2018/19non assegnato per campionato insufficiente
2017/18Davide Astori (alla memoria)
2016/17Federico Chiesa
2015/16Borja Valero
2014Stefan Savic
2013Borja Valero

 

