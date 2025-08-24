Al via la tredicesima edizione del Gran Premio Violanews, il tradizionale sondaggio che pubblichiamo dopo ogni partita per conoscere i vostri tre giocatori preferiti, è giunto al termine. Nella scorsa edizione a trionfare è stato, ovviamente, Moise Kean, capocannoniere viola e vero trascinatore della Fiorentina nel campionato appena concluso. Sul podio troviamo anche il portierone David De Gea - secondo - e sul gradino più basso il brasiliano Dodo.