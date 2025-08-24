Al via la tredicesima edizione del Gran Premio Violanews, il tradizionale sondaggio che pubblichiamo dopo ogni partita per conoscere i vostri tre giocatori preferiti, è giunto al termine. Nella scorsa edizione a trionfare è stato, ovviamente, Moise Kean, capocannoniere viola e vero trascinatore della Fiorentina nel campionato appena concluso. Sul podio troviamo anche il portierone David De Gea - secondo - e sul gradino più basso il brasiliano Dodo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS esclusive Gp Violanews 25/26 riparte. Chi vincerà dopo Kean?
La classifica
Gp Violanews 25/26 riparte. Chi vincerà dopo Kean?
Parte il 13° Gran Premio Violanews: chi sarà il vincitore in questa stagione dopo il trionfo di Kean?
A fine partita pubblicheremo come al solito il sondaggio per scegliere i vostri tre preferiti per Cagliari-Fiorentina. Il primo classificato si aggiudicherà 20 punti, il secondo 12, il terzo 9 e poi 5, 3 e 1 rispettivamente per quarto quinto e sesto classificato. Anche quest'anno ai vostri punti verranno aggiunti quelli di un giornalista, scelto tra coloro che seguono abitualmente la Fiorentina.
Albo d'oro—
|2024/25
|Moise Kean
|2023/24
|Pietro Terracciano
|2022/23
|Giacomo Bonaventura
|2021/22
|Lucas Torreira
|2020/21
|Dusan Vlahovic
|2019/20
|Gaetano Castrovilli
|2018/19
|non assegnato per campionato insufficiente
|2017/18
|Davide Astori (alla memoria)
|2016/17
|Federico Chiesa
|2015/16
|Borja Valero
|2014
|Stefan Savic
|2013
|Borja Valero
© RIPRODUZIONE RISERVATA