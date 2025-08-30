CorSport: “L’agente di Comuzzo parla con l’Atalanta. La Fiorentina tratta eccome”

Viola News
Comuzzo vicino all'Atalanta?
Redazione VN

Lindelof sarà un giocatore viola, ma non adesso. Questo perché la Fiorentina deve prima chiudere la cessione di Pietro Comuzzo.  

La Fiorentina aveva accettato l’offerta dell’Al-Hilal da 40 milioni di euro per Comuzzo, sennonché il calciatore si è opposto.

Ma i viola hanno dimostrato che a certe cifre trattano eccome. Adesso sul classe 2005 c’è l’Atalanta di Percassi,che sembra intenzionata a fare un tentativo.

I bergamaschi stanno ragionando attentamente sul da farsi, e nelle prossime ore cercheranno di capire se ci siano i tempi e i margini per intavolare una trattativa concreta. Il procuratore del ragazzo, Michelangelo Minieri, ne sta parlando coi dirigenti atalantini che valuteranno la possibilità di formulare un’offerta ufficiale. Pradè e Goretti chiedono almeno 30-35 milioni di euro coi bonus.  

