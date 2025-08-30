Lindelof sarà un giocatore viola, ma non adesso. Questo perché la Fiorentina deve prima chiudere la cessione di Pietro Comuzzo.
CorSport: "L'agente di Comuzzo parla con l'Atalanta. La Fiorentina tratta eccome"
CorSport: “L’agente di Comuzzo parla con l’Atalanta. La Fiorentina tratta eccome”
Comuzzo vicino all'Atalanta?
La Fiorentina aveva accettato l’offerta dell’Al-Hilal da 40 milioni di euro per Comuzzo, sennonché il calciatore si è opposto.
Ma i viola hanno dimostrato che a certe cifre trattano eccome. Adesso sul classe 2005 c’è l’Atalanta di Percassi,che sembra intenzionata a fare un tentativo.
I bergamaschi stanno ragionando attentamente sul da farsi, e nelle prossime ore cercheranno di capire se ci siano i tempi e i margini per intavolare una trattativa concreta. Il procuratore del ragazzo, Michelangelo Minieri, ne sta parlando coi dirigenti atalantini che valuteranno la possibilità di formulare un’offerta ufficiale. Pradè e Goretti chiedono almeno 30-35 milioni di euro coi bonus.
