Dopo Nicolussi Caviglia,l'attenzione si sposta su Victor Lindelof,messo in standby dalla Fiorentina in attesa che si trovi una sistemazione per un difensore in uscita.
Nazione: “Lindelof? Sì, ma serve cedere. Comuzzo difficile, Pablo Marì no”
Difficile che qualcuno possa dare l'assalto decisivo a Comuzzo (può darsi che lAtalanta ci provi), piuttosto sembra Pablo Maríl'elemento in uscita dalla Fiorentina. Su di lui almeno un poker di squadre brasiliane e il Torino, che cerca rinforzi in difesa.
Nel momento in cui uscirà un difensore sarà automatico l'ingaggio dell'ex Manchester United, ormai d'accordo con il club viola per un contratto di due anni più opzione sul terzo. Lo scrive la Nazione.
