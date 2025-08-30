Pradè e Goretti dovranno concentrarsi sulle ultime cessioni. Ai soliti noti (Bianco, Barak, Ikoné e Infantino) dovrebbe aggiungersi anche
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Beltran sta valutando diverse soluzioni. Potrebbe lasciare a gennaio”
Corriere dello Sport
Nazione: “Beltran sta valutando diverse soluzioni. Potrebbe lasciare a gennaio”
La Fiorentina pensa alla cessione di Beltran
Richardson, fuori dai radar di Pioli. Per lui si stanno valutando soluzioni, così come per Beltran. Se non adesso lascerà la Fiorentina a gennaio.
In altre parole, questa 'volata' finale del mercato può coinvolgere ancora i dirigenti viola che sono sempre vigili per capire come si muoveranno anche le avversarie. Soprattutto per quanto riguardo i movimenti sui cosiddetti 'esuberi'. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA