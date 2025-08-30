Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Beltran sta valutando diverse soluzioni. Potrebbe lasciare a gennaio”

Corriere dello Sport

Nazione: “Beltran sta valutando diverse soluzioni. Potrebbe lasciare a gennaio”

Beltran
La Fiorentina pensa alla cessione di Beltran
Redazione VN

Pradè e Goretti dovranno concentrarsi sulle ultime cessioni. Ai soliti noti (Bianco, Barak, Ikoné e Infantino) dovrebbe aggiungersi anche

Richardson, fuori dai radar di Pioli. Per lui si stanno valutando soluzioni, così come per Beltran. Se non adesso lascerà la Fiorentina a gennaio.

In altre parole, questa 'volata' finale del mercato può coinvolgere ancora i dirigenti viola che sono sempre vigili per capire come si muoveranno anche le avversarie. Soprattutto per quanto riguardo i movimenti sui cosiddetti 'esuberi'. Lo scrive la Nazione.

Leggi anche
Ci siamo per la cessione di Ikoné? CorSport: “Lui apre a un club. La cifra offerta”
Gazzetta: “Commisso ha fatto un bel mercato. Lindelof? Ecco i tempi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA