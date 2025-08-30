Viola News
Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Commisso ha fatto un bel mercato. Lindelof? Ecco i tempi”

La Gazzetta dello Sport sull'arrivo di Lindelof
Quello della Fiorentina è sicuramente un bel mercato e tutto ciò è stato possibile grazie al cuore e alla passione del presidente Rocco Commisso (dovrebbe arrivare a Firenze a metà settembre).

Oltre all'ultimo sbarco, sono sette i volti nuovi: Viti, Fazzini, Dzeko, Sohm, Piccoli, Lezzerini e Kospo. A ciò si aggiungono i riscatti di Gosens, Fagioli e Gudmundsson e la conferma con notevole incremento dell'ingaggio del portierone David De Gea. Si registra, invece, al momento una frenata per il trentunenne difensore svedese svincolato dopo otto stagioni al Manchester United Victor Lindelof.

Se si aggiunge questo ennesimo tassello lo si fa lunedì o anche più avanti visto che il calciatore è svincolato e che dopo la battaglia di domani a Torino c'è la sosta per consentire l'attività delle nazionali. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

