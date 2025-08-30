Ci siamo per la cessione di Ikoné? CorSport: “Lui apre a un club. La cifra offerta”

La Fiorentina è al lavoro per trovare una sistemazione a Fabiano Parisi.L’esterno campano rinnoverà il suo contratto fino al 2029, e se ci sarà la possibilità si tras ferirà altrove con la formula del prestito.
Ci siamo per la cessione di Ikoné?
I viola sono pronti ad accelerare per Tariq Lamptey con cui c’è già un’intesa di massima. Così come non sembrano esserci problemi di sorta col Brighton, che ha l’interesse di lasciar partire il ragazzo in scadenza nel 2026.
Sul fronte Ikoné, infine, si respira ottimismo a proposito del trasferimento in Inghilterra: l’ex Como è richiesto dal Southampton che ha pronti 4 milioni di euro da versare alla Fiorentina per l'acquisto a titolo definitivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
