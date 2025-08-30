Viola News
CorSport: “Kean torna davanti. Subito ballottaggio Piccoli-Gudmundsson”

Kean piccoli Fiorentina
La formazione in vista del Torino
Redazione VN

La Fiorentina si prepara alla trasferta di Torino, la quarta in appena undici giorni dopo le sfide di Presov, Cagliari e Reggio Emilia. Un tour de force che ha limitato il lavoro di Pioli al Viola Park, costringendolo a gestire le energie dei suoi giocatori. La rifinitura odierna servirà a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, con l’obiettivo di schierare la miglior squadra possibile per la gara di campionato.

Il principale rebus riguarda l’attacco: Moise Kean, galvanizzato dalla convocazione in Nazionale, sarà certo del posto, mentre accanto a lui il ballottaggio è tra Piccoli e Gudmundsson, entrambi in buona forma. Dzeko, invece, dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo tornerà Sohm, mentre sulle corsie esterne sono confermati Gosens a sinistra e Dodô a destra, con Ranieri pronto a guidare la difesa indossando la fascia da capitano. Resta da valutare la posizione di Comuzzo, reduce da un errore in Conference e al centro di voci di mercato, mentre Nicolussi Caviglia, appena arrivato, proverà a strappare la convocazione.

Il sostegno dei tifosi non mancherà: saranno in 1.400 al settore ospiti dell’Olimpico Grande Torino, pronti a incitare la squadra anche grazie allo storico gemellaggio con i sostenitori granata. L’appuntamento casalingo con il grande pubblico è invece atteso il 13 settembre contro il Napoli, quando la Fiorentina potrà finalmente tornare ad abbracciare il Franchi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

