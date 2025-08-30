CorSport: “Kean torna davanti. Subito ballottaggio Piccoli-Gudmundsson”

La Fiorentina si prepara alla trasferta di Torino, la quarta in appena undici giorni dopo le sfide di Presov, Cagliari e Reggio Emilia. Un tour de force che ha limitato il lavoro di Pioli al Viola Park, costringendolo a gestire le energie dei suoi giocatori. La rifinitura odierna servirà a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, con l’obiettivo di schierare la miglior squadra possibile per la gara di campionato.

Il principale rebus riguarda l’attacco: Moise Kean, galvanizzato dalla convocazione in Nazionale, sarà certo del posto, mentre accanto a lui il ballottaggio è tra Piccoli e Gudmundsson, entrambi in buona forma. Dzeko, invece, dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo tornerà Sohm, mentre sulle corsie esterne sono confermati Gosens a sinistra e Dodô a destra, con Ranieri pronto a guidare la difesa indossando la fascia da capitano. Resta da valutare la posizione di Comuzzo, reduce da un errore in Conference e al centro di voci di mercato, mentre Nicolussi Caviglia, appena arrivato, proverà a strappare la convocazione.