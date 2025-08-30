Nazione su Parisi: “Addio in prestito. Ci sono due squadre di Serie A su di lui”

Una sorta di effetto domino dovrebbe innescarsi anche sugli esterni. La Fiorentina ha da tempo l'accordo con Lamptey,in uscita dal Brighton, mentre Parisi (nonostante il rinnovo fino al 2029) potrebbe salutare almeno in prestito se si troverà la giusta soluzione entro lunedì (Torino e Cagliari sono due idee). In caso contrario i viola potrebbero anche tenere cinque esterni in rosa fino a gennaio vista la conferma di Fortini. Lo scrive la Nazione.
