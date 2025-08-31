Pioli fa carica di qualità a Torino: si scaldano Mandragora e i titolarissimi

Per come è arrivata e per le porte che ha spalancato, la qualificazione alla fase campionato della Conference ha dato nuova linfa alla Fiorentina, che oggi a Torino conta di centrare il primo successo in Serie A dopo il pareggio-beffa a Cagliari della scorsa settimana. Lo spera tanto Stefano Pioli, che rispetto alla formazione di partenza che ha tremato contro il Polissya è pronto ad operare svariati cambi: «Le quattro trasferte di questo inizio stagione sono impegnative ma abbiamo cercato di arrivare a inizio campionato in buona condizione. C'è qualche giocatore che ha giocato di più e le scelte che farò saranno fatte anche in base allo stato fisico dei giocatori»il pensiero del tecnico che per la gara coi granata ha convocato anche gli ultimi arrivati Piccoli e Nicolussi Caviglia.