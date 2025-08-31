Kean, Gudmundsson e Piccoli? Sì, ma non con il Torino. Il tridente può aspettare

Stefano Pioli studia una Fiorentina con il tridente, ma servirà tempo

La Fiorentina arricchisce il proprio reparto offensivo con l’arrivo di Piccoli,che va ad aggiungersi a Kean, Dzeko e Gudmundsson, aprendo scenari interessanti sul possibile utilizzo del tridente. L’ex Cagliari, appena inserito in gruppo, sta mostrando segnali positivi ma con ogni probabilità non partirà titolare contro il Torino, anche se Pioli non esclude un assaggio di tridente già oggi. La sosta offrirà comunque l’occasione per lavorare con più calma su nuove soluzioni offensive, sebbene alcuni titolari saranno impegnati con le rispettive nazionali.

Il tecnico parmigiano ha chiarito che le sue scelte dipenderanno soprattutto dalle condizioni fisiche dei giocatori, considerando la serie di partite ravvicinate e la necessità di mantenere energie in vista delle tre competizioni da affrontare. Pioli sottolinea la difficoltà delle quattro trasferte consecutive e la gestione delle risorse come fattore decisivo: la squadra deve saper interpretare le gare con equilibrio e concentrazione, puntando a cogliere la prima vittoria in campionato dopo un avvio senza successi.

Sul fronte delle ambizioni, l’allenatore ribadisce che la Conference League rappresenta l’obiettivo principale, con un girone difficile ma logisticamente favorevole per la vicinanza delle trasferte. Pioli avverte che contro il Torino servirà una prestazione di personalità, capace di neutralizzare l’aggressività e la fisicità degli avversari e, soprattutto, di imporre il proprio gioco. Il passaggio del turno europeo ha restituito serenità e fiducia, ora da trasformare in continuità e qualità per alimentare il progetto viola e le sue ambizioni continentali. Lo scrive il Corriere dello Sport.