Marchini: “Comuzzo? Ecco cosa farei. E Fagioli lo vedo più mezz’ala”

"Comuzzo? Credo che il momento di confusione generato dalla tante voci di mercato sia quasi inevitabile. Gli errori che ha fatto con il Napoli, purtroppo, sono evidenti. Qualcuno sostiene che vada messo in panchina, io sono del parere invece che bisogna dargli fiducia ed utilizzarlo in campo. Questo metodo, però, non va bene per Fagioli, ad esempio. In questo momento di confusione potrebbe anche sedersi in panchina. Lo vedo ancora alla ricerca della sua collocazione. Io lo vedo, comunque, più mezz'ala, con Nicolussi Caviglia regista".

Sul centrocampo viola

"Il mercato della Fiorentina ha parlato chiaro: sono arrivati giocatori giovani ed interessanti, come Nicolussi Caviglia, il quale deve essere il regista di questa squadra. A me intriga anche Fazzini, e mi piacerebbe vedere un centrocampo con lui, Nicolussi regista, e Mandragora o Sohm. Quest'ultimo, però, negli ultimi incontri, mi è sembrato il più in difficoltà".