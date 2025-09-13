Fiorentina-Napoli, pagelle VN: Comuzzo horror, ma non è il solo. De Gea limita i danni

DE GEA 6,5: Si oppone come può al tiro di Di Lorenzo, nell'azione che porta al rigore. Spiazzato dal dischetto, riesce solo a sfiorare sul 2-0 di Hojlund. Con un riflesso super evita il 3-0 su De Bruyne al 24', nella ripresa limita ancora i danni due volte su Politano e nel finale su Elmas. L'unico a salvare la faccia.
Brutta sconfitta della Fiorentina, annichilita dal Napoli. Se il migliore è De Gea... Bene anche Fazzini nel finale. Pioli sbaglia tutto
COMUZZO 4,5: Completamente senza senso il fallo da rigore su Anguissa, girato di spalle. Errore grave. In costante affanno nei duelli con McTominay, sbaglia tanto anche in appoggio. Non riesce ad uscire dal tunnel.
