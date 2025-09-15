VIOLA NEWS news viola radio e tv Brovarone: “C’è stato troppo timore del Napoli. Manca la condizione fisica”

Il parere del noto opinionista.
Il noto opinionista Bernardo Brovaroneè intervenuto su Radio Bruno. La sua opinione sulla Fiorentina di Stefano Pioli.

"Il Napoli ha valori enormi, ma anche le altre squadre. Sicuramente è una super corazzata, ma alla terza di campionato sono venuti a Firenze ed hanno trovato una Fiorentina spenta. Non so se nella sosta è stato fatto un lavoro sbagliato, ma sicuramente quello che è emerso è che la Fiorentina ha avuto dei problemi a livello di prestazione fisica, anche se nel finale è venuta un po' fuori. Penso che ci sia stato anche un po' di timore rispetto al Napoli all'ingresso in campo. I viola hanno dei valori comunque, perché i gigliati hanno lavorato bene sul mercato, ma ora bisogna partire".

"I tifosi continuano a martellare su Pradè. Ma mi chiedo: cosa ha fatto di tanto male? I tifosi, comunque, hanno una conoscenza di calcio enorme, vivono il pallone tutta la vita, e con questi presupposti economici è mai possibile che la Fiorentina debba ripartire sempre da capo? A Firenze se esplode un giocatore, però, è vero anche che cominciano subito le voci di possibili partenze. Non è facile lavorare in questa piazza. Ma bisogna decidere anche in che direzione andare, perché se si vogliono certi obiettivi bisogna innanzitutto convincere i giocatori migliori. In questo, i viola sono stati bravissimi con De Gea, Kean e Dodo. Mettendomi nei panni dei tifosi, comunque, capisco la loro riflessione: come è possibile, con questi presupposti economici, non trovare i giocatori forti?".

"Il Napoli davanti al nulla totale, al blocco totale mentale della Fiorentina, ha avuto vita facile. I difensori? C'erano troppi varchi aperti, e quello è un altro indizio della poca concetrazione dei viola. Bisogna esser sempre accesi, a maggior ragione contro una squadra come il Napoli. Non tolgo nulla al Napoli, ma sono stati più evidenti i demeriti della Fiorentina".

 

 

 

