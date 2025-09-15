Rastelli: “Fagioli sta facendo il compitino. La rosa è di grande livello”

"In molti aspettavano questa partita per vedere la vera statura di questa squadra. E per me questa resta una squadra da primi 6-7 posti. Tutti i reparti con il Napoli hanno deluso, con la difesa che ha avuto grosse distrazioni. Non vorrei che la tendenza ad impostare sacrifichi la marcatura. Pensavo di avere un centrocampo forte, ma poi vedi Fagioli che fa il compitino. Manca un vero interdittore di gioco, un vero mediano, come fermi uno come De Bruyne altrimenti? Guardate il lavoro svolto da Lobotka su Fagioli. Io mi aspetto anche una reazione, anche di orgoglio. Di positivo ho visto Fazzini e Nicolussi Caviglia. Sono entrati alla fine, ma mi sono sembrati lucidi. Abbiamo una bella rosa, intercambiamola, altrimenti si rischia di fare le figure di sabato"