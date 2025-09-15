VIOLA NEWS news viola radio e tv Compagnoni: “I viola non hanno identità, ma anche il Bologna non ne aveva”

news viola

Compagnoni: “I viola non hanno identità, ma anche il Bologna non ne aveva”

Compagnoni
La riflessione del noto giornalista su alcuni temi legati alla Fiorentina di Stefano Pioli.
Redazione VN

Il giornalista Maurizio Compagnoni è intervenuto su Radio Bruno per parlare di Fiorentina-Napoli e non solo. Ecco il suo parere.

"Ho la sensazione che la Fiorentina ancora non sia squadra. Sono cambiati molti giocatori, e Pioli deve lavorare ancora sul gruppo visti i tanti cambiamenti. Ci può stare alla terza giornata, ma i viola devono svegliarsi presto. Già dalla prossima partita, comunque, mi aspetto una scossa ed un cambio. Ad esempio, vedo un Nicolussi Caviglia titolare contro il Como".

LEGGI ANCHE

Sull'aspetto fisico e sull'identità

—  

"Nei primi minuti del primo tempo e della ripresa, è stato evidente come il Napoli arrivasse prima sui palloni e fosse più in forma. Ripeto, comunque, che i viola devono ancora trovare un'identità. Un po' come il Bologna l'anno scorso con Italiano, che nella seconda parte di stagione, invece, fece molto bene. A Firenze, comunque, sono arrivati giocatori forti in estate, e prima o poi mostreranno le loro qualità".

Su Piccoli, il centroccampo, e su Comuzzo

—  

"A me Piccoli piace, secondo me è un bell'acquisto. Avrei più preso lui a 25 che Lucca a 35 milioni. Ora bisogna capire come inserirlo bene in squadra. La Fiorentina, comunque, deve sciogliere alcuni nodi, tra questi come giocare a centrocampo e come recuperare Comuzzo".

 

Leggi anche
30° minuto, segui la diretta su Violanews! L’ospite di questa sera
Marchini: “Comuzzo? Ecco cosa farei. E Fagioli lo vedo più mezz’ala”

© RIPRODUZIONE RISERVATA