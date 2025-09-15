Il giornalista Maurizio Compagnoni è intervenuto su Radio Bruno per parlare di Fiorentina-Napoli e non solo. Ecco il suo parere.
Compagnoni: “I viola non hanno identità, ma anche il Bologna non ne aveva”
"Ho la sensazione che la Fiorentina ancora non sia squadra. Sono cambiati molti giocatori, e Pioli deve lavorare ancora sul gruppo visti i tanti cambiamenti. Ci può stare alla terza giornata, ma i viola devono svegliarsi presto. Già dalla prossima partita, comunque, mi aspetto una scossa ed un cambio. Ad esempio, vedo un Nicolussi Caviglia titolare contro il Como".
Sull'aspetto fisico e sull'identità—
"Nei primi minuti del primo tempo e della ripresa, è stato evidente come il Napoli arrivasse prima sui palloni e fosse più in forma. Ripeto, comunque, che i viola devono ancora trovare un'identità. Un po' come il Bologna l'anno scorso con Italiano, che nella seconda parte di stagione, invece, fece molto bene. A Firenze, comunque, sono arrivati giocatori forti in estate, e prima o poi mostreranno le loro qualità".
Su Piccoli, il centroccampo, e su Comuzzo—
"A me Piccoli piace, secondo me è un bell'acquisto. Avrei più preso lui a 25 che Lucca a 35 milioni. Ora bisogna capire come inserirlo bene in squadra. La Fiorentina, comunque, deve sciogliere alcuni nodi, tra questi come giocare a centrocampo e come recuperare Comuzzo".
