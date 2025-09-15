Compagnoni: “I viola non hanno identità, ma anche il Bologna non ne aveva”

La riflessione del noto giornalista su alcuni temi legati alla Fiorentina di Stefano Pioli.

Redazione VN 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 20:18)

Il giornalista Maurizio Compagnoni è intervenuto su Radio Bruno per parlare di Fiorentina-Napoli e non solo. Ecco il suo parere.

"Ho la sensazione che la Fiorentina ancora non sia squadra. Sono cambiati molti giocatori, e Pioli deve lavorare ancora sul gruppo visti i tanti cambiamenti. Ci può stare alla terza giornata, ma i viola devono svegliarsi presto. Già dalla prossima partita, comunque, mi aspetto una scossa ed un cambio. Ad esempio, vedo un Nicolussi Caviglia titolare contro il Como".

Sull'aspetto fisico e sull'identità — "Nei primi minuti del primo tempo e della ripresa, è stato evidente come il Napoli arrivasse prima sui palloni e fosse più in forma. Ripeto, comunque, che i viola devono ancora trovare un'identità. Un po' come il Bologna l'anno scorso con Italiano, che nella seconda parte di stagione, invece, fece molto bene. A Firenze, comunque, sono arrivati giocatori forti in estate, e prima o poi mostreranno le loro qualità".

Su Piccoli, il centroccampo, e su Comuzzo — "A me Piccoli piace, secondo me è un bell'acquisto. Avrei più preso lui a 25 che Lucca a 35 milioni. Ora bisogna capire come inserirlo bene in squadra. La Fiorentina, comunque, deve sciogliere alcuni nodi, tra questi come giocare a centrocampo e come recuperare Comuzzo".