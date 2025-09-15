Il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti è intervenuto oggi su Radio Bruno per parlare della Fiorentina e della sua ultima prestazione contro il Napoli. Le sue parole.
Pignotti: “Sconfitta col Napoli? Non facciamo drammi. Piena fiducia in Pioli”
Le parole del primo cittadino di Bagno a Ripoli sulla Fiorentina di Stefano Pioli.
"Il Napoli è la squadra nettamente più forte del campionato, non farei drammi quindi. I due pareggi iniziali non ci hanno dato la soddisfazione dei tre punti, poi, ma ora è chiaro che bisogna trovare prestazioni convincenti, già con il Como ed il Pisa. Ho piena fiducia in Pioli, comunque, e credo che la squadra costruita quest'anno sia molto buona".
