Pignotti: “Sconfitta col Napoli? Non facciamo drammi. Piena fiducia in Pioli”

"Il Napoli è la squadra nettamente più forte del campionato, non farei drammi quindi. I due pareggi iniziali non ci hanno dato la soddisfazione dei tre punti, poi, ma ora è chiaro che bisogna trovare prestazioni convincenti, già con il Como ed il Pisa. Ho piena fiducia in Pioli, comunque, e credo che la squadra costruita quest'anno sia molto buona".