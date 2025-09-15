Bardazzi: “Napoli? Non si può alzare bandiera bianca prima dell’inizio”

Il giornalista Leonardo Bardazzi ha parlato su Radio Bruno della Fiorentina e di alcuni temi caldi in casa viola. Ecco le sue parole. “Il Napoli ha dato una dimostrazione di forza clamorosa. Veramente una squadra spettacolare. Detto ciò, ho...

Redazione VN 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 19:18)

Il giornalista Leonardo Bardazzi ha parlato su Radio Bruno della Fiorentina e di alcuni temi caldi in casa viola. Ecco le sue parole.

"Il Napoli ha dato una dimostrazione di forza clamorosa. Veramente una squadra spettacolare. Detto ciò, ho visto una Fiorentina preoccupante e perduta prima di essere perdente. Fin dal primo momento della partita. La Fiorentina non ha passato la metà campo per larghi tratti di inizio gara. Non possono esser questi i viola, non si può tirar sù la bandiera bianca prima di scendere in campo".

Sugli errori contro il Napoli — "Comuzzo ha commesso una ingenuità clamorosa, ma dopo che Dzeko aveva perso un duello con Spinazzola. La Fiorentina non era proprio organizzata inizialmente. Il gol di Hojlund, poi, non puoi concederlo: l'uno contro uno con Pongracic non è contemplabile".

Su Dzeko e sul centrocampo viola — "Dzeko? Faccio fatica vedere un trentanovenne titolare davanti. Mi aspettavo Piccoli dall'inizio sinceramente. Nicolussi Caviglia? Per come siam messi ora, è un giocatore imprescindibile. Speriamo, poi, che Fazzini sia un altro giocatore che confermi la sua prova contro il Napoli. Sohm, invece, mi sembra un giocatore normale, nulla di chè. Fagioli? Giocatore di talento, ma ha problemi al momento dal punto di vista mentale. Liberandolo da mezz'ala, comunque, potrebbe darci indicazioni interessanti".