La Repubblica, stamani, analizza reparto per reparto i problemi della Fiorentina di Stefano Pioli. Partendo dalla difesa, il quotidiano, parte dal fatto che la linea a tre è stato uno dei dogmi nella scelta da parte della società nella scelta del tecnico in estate. Eppure nell'applicazione dei dettami tattici di questa composizione la retroguardia appare tutt’altro che sicura.
La Repubblica ipotizza: “Scambiare Comuzzo con Pongracic potrebbe aiutare entrambi”
L’errore di lettura di Pongracic su Hojlund (anticipo con palla scoperta) evidenza come il difensore croato nell’uno contro uno da centrale puro tenda a concedere troppo, ricorra spesso al fallo e non dia sicurezza. Così come Comuzzo, il giovane centrale sta passando un momento difficile, manifestato dal rigore ingenuo su Anguissa, e da una serie di partite in tono minore. Oggi, Pongracic è il centrale di questa difesa a tre, mentre Comuzzo è a destra, ma Palladino lo scorso anno invertì queste posizioni. Magari un ritorno a quell’assetto potrebbe giovare a entrambi.
I due migliori della difesa, in questo momento sono, David De Gea (con due clean sheet su cinque partite) e Luca Ranieri, il capitano da cui ripartire per atteggiamento e attitudine, anche in una serata storta come quella di sabato.
