La Repubblica ipotizza: “Scambiare Comuzzo con Pongracic potrebbe aiutare entrambi”

L’errore di lettura di Pongracic su Hojlund (anticipo con palla scoperta) evidenza come il difensore croato nell’uno contro uno da centrale puro tenda a concedere troppo, ricorra spesso al fallo e non dia sicurezza. Così come Comuzzo, il giovane centrale sta passando un momento difficile, manifestato dal rigore ingenuo su Anguissa, e da una serie di partite in tono minore. Oggi, Pongracic è il centrale di questa difesa a tre, mentre Comuzzo è a destra, ma Palladino lo scorso anno invertì queste posizioni. Magari un ritorno a quell’assetto potrebbe giovare a entrambi.