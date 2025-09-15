Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, si sofferma sulla Fiorentina di Pioli e su come risolvere questa piccola crisi. Ecco le sue parole:
Poesio: "Da Pioli servono ora decisioni forti. E un po' di voglia di osare"
La scorsa stagione, da un confronto nello spogliatoio, dopo essere partiti con l’idea estiva del 3-4-2-1 i viola cambiarono improvvisamente pelle passando a un 4-4-1-1 (o 4-2-3-1 in fase d’attacco) che trascinò la squadra fino alla zona Champions grazie al record di otto vittorie consecutive. La Fiorentina trovò improvvisamente equilibrio e compattezza fino a quando con il malore di Bove anche quell’ingranaggio quasi perfetto si inceppò. Spunti, su cui riflettere. Di qualcosa di simile, di scelte coraggiose, ha bisogno adesso Stefano Pioli. E se modifiche tattiche non appaiono ancora all’orizzonte allora il cambiamento non può che passare dagli interpreti. Due su tutti appaiono (avendo caratteristiche uniche nella rosa) i giocatori in grado di proporre qualcosa di diverso ed entrambi sono giovani italiani: Fazzini e Nicolussi Caviglia. A loro si dovrà trovare al più presto spazio in un centrocampo che ancora non ha trovato la sua identità. Dopo un inizio rassicurante, da Pioli servono ora decisioni forti. E un po’ di voglia di osare. Aumenta il divertimento, anche per chi va in campo. Il resto, spesso, viene da sé.
