Come procedono i lavori del Franchi? Il punto del Corriere Fiorentino

Franchi e cantieri, a che punto siamo?

Redazione VN 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 11:13)

Il ritorno della Fiorentina al Franchi per la sfida contro il Napoli ha permesso ai tifosi di osservare i primi risultati dei lavori di ristrutturazione dell’impianto, rimasto fermo per tutta l’estate senza partite. La novità più evidente riguarda la pensilina della Tribuna, restaurata e passata dal colore mattone al bianco, mentre la torre di Maratona rimane ancora avvolta dai ponteggi. L’intervento più significativo, però, è la costruzione della nuova curva Fiesole: una tribuna da oltre 10.000 posti che dovrebbe essere completata, insieme a parte della Maratona e della Tribuna laterale, entro il centenario del club ad agosto 2026.

I lavori sulla nuova curva hanno recentemente accelerato, con il completamento della parte interrata e l’avvio delle “opere in elevazione”, ovvero la costruzione dei setti che sosterranno gradoni e copertura. Quest’ultima sarà una grande struttura a “L” che proteggerà Fiesole, Maratona e Tribuna laterale. Nel frattempo, sarà necessario anche rimuovere due delle torri faro per fare spazio al montaggio del telaio della copertura, sostituendole con una combinazione di illuminazione mista: torri lato Ferrovia e proiettori su una struttura provvisoria lato Fiesole.

Oltre alla curva, il progetto prevede la riprofilatura della Maratona per rendere le sedute più confortevoli, il completamento dei parterre e l’aggiunta di servizi fondamentali per il pubblico come bagni e chioschi. L’obiettivo è rispettare la doppia scadenza: da un lato l’apertura dei settori principali per il centenario, dall’altro il termine ultimo del 31 dicembre 2026 imposto dai fondi del Piano nazionale complementare al Pnrr. Resta però da definire il cronoprogramma ufficiale, approvato in variante dal Comune ma non ancora pubblicato, che dovrà scandire con precisione le fasi e i tempi dei lavori, elemento cruciale per garantire la coabitazione di cantieri e partite già dalla stagione 2025-26. Lo scrive il Corriere Fiorentino.