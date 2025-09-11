Bocci: “Fazzini titolare? Preferisco avere un centrocampo più fisico”

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Alessandro Bocci per analizzare le possibili scelte di formazione di Pioli e i rischi della prossima sfida della Fiorentina contro il Napoli.

“Kean, Piccoli e Fazzini? Fazzini può partire anche da mezzala. Io preferisco un centrocampo fisico, ma lui ha la capacità di rompere il ritmo e infilarsi negli spazi. Con Fagioli e Nicolussi in aggiunta, la Fiorentina guadagna centimetri e peso specifico in mezzo al campo”.