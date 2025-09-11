Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Alessandro Bocci per analizzare le possibili scelte di formazione di Pioli e i rischi della prossima sfida della Fiorentina contro il Napoli.
news viola
Bocci: “Fazzini titolare? Preferisco avere un centrocampo più fisico”
L’attenzione si concentra sulle soluzioni offensive e sugli equilibri di centrocampo:
“Kean, Piccoli e Fazzini? Fazzini può partire anche da mezzala. Io preferisco un centrocampo fisico, ma lui ha la capacità di rompere il ritmo e infilarsi negli spazi. Con Fagioli e Nicolussi in aggiunta, la Fiorentina guadagna centimetri e peso specifico in mezzo al campo”.
Ma è sulla sfida con il Napoli che emergono le maggiori perplessità:
“Sono particolarmente preoccupato. L’anno scorso, sia all’andata che al ritorno, la Fiorentina ha offerto le peggiori prestazioni proprio contro una squadra di cartello come il Napoli. All’andata, i viola si sciolsero al primo affondo, quello di Neres: un campanello d’allarme che non va dimenticato”.
