Da Napoli: le ultime su Hojlund, Lucca e Beukema. Chi dal 1′?

L'intervento di a Radio Bruno

Redazione VN 11 settembre - 19:02

Dagli studi di Radio Bruno al Pentasport, Jolanda De Rienzo ha espresso, da remoto, le sue considerazioni sul momento della Fiorentina, tracciando un parallelo tra la gestione di Rocco Commisso e quella di Aurelio De Laurentiis, e sottolineando la scelta di Stefano Pioli come garanzia di equilibrio.

“Mi piace molto il percorso della Fiorentina. Commisso è sempre stato concentrato e dedito alla sua squadra, un po’ come De Laurentiis a Napoli. La scelta di Pioli va in questa direzione: portare equilibrio. Quel Milan guidato da Pioli ha vissuto la stessa parabola del Conte interista, vincendo lo scudetto da sfavorito. Sono due veri strateghi”.

Soffermandosi sulla gara contro il Cagliari, De Rienzo ha notato una Fiorentina meno votata all’attacco ma molto attenta alla gestione complessiva della partita:

“Ho visto una squadra che puntava più sull’equilibrio che sulla ricerca costante della rete. È un approccio che alla lunga paga, perché dà solidità e fiducia”.

Infine, uno sguardo a Napoli e alle scelte di Antonio Conte:

“Hojlund può essere una soluzione a gara in corso. Con Lucca ha lavorato di più e parte avvantaggiato. A McTominay non può rinunciare, è un punto fermo. In difesa ci sarà spazio per Beukema. Piano piano i nuovi acquisti troveranno la loro collocazione all’interno della squadra di Conte”.