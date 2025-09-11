Viola News
Fiorentina – Napoli, sabato alle 20:45: dove vederla in tv e streaming

diretta-tv
Ecco come seguire la sfida alla ripresa del campionato
Redazione VN

La sosta delle nazionali porta in dote un match di cartello per la Fiorentina. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze arriva infatti il Napoli dei campioni d'Italia per una sfida che si preannuncia infuocata. Viola e azzurri si sfideranno sabato 13 settembre alle 20:45 nella prima partita casalinga della stagione gigliata: ecco dove vederla in tv e streaming.

Dove seguirla in Tv e radio

—  

13/09 ore 20:45Stadio Artemio Franchi
TVSky Sport, DAZN
StreamingDAZN, Now Tv, SkyGo
RadioRadio Bruno

Il live su Violanews.com

—  

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

