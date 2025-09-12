Reginaldo: “Viola attrezzata con un Kean smagliante. Occhio al post-nazionali”

Fiorentina-Napoli “ Quella di domani sarà una gara tosta per il Napoli . La Fiorentina è una squadra attrezzata, anche se potrebbe mancare un calciatore importante come Gudmundsson. I viola hanno inoltre un allenatore di spessore come Pioli. Sarà un match tattico: dopo la sosta per le nazionali c’è sempre l’incognita legata alle condizioni dei giocatori, perché non è semplice riattaccare la spina ”.

Moise KeanL’ex viola si è poi concentrato sull’attaccante arrivato dalla Juventus in estate:“Non so se Kean sia il miglior attaccante della Serie A, ma è certamente in una condizione fisica splendida. Ha trovato continuità di utilizzo grazie alla Fiorentina, che ha creduto in lui. Il ragazzo ha risposto sul campo con i gol: i meriti sono suoi, ma va riconosciuto che la società gli ha dato una fiducia che in passato non ha mai avuto”.