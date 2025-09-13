L'ex attaccante della Fiorentina, Claudio Desolati, è intervenuto su Radio Sportiva per parlare della sfida di stasera tra la squadra viola e il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:
news viola
Desolati: “Kean? Adesso è più facile segnare. I grandi difensori sono spariti”
"La Fiorentina è una squadra che mi piace molto. Sul mercato ha investito tanto e ha preso calciatori di grande spessore tecnico e umano. Ovviamente servirà del tempo per amalgamare tutta la rosa alle idee di Pioli, ma ho un buon presentimento sulla stagione viola."
Kean—
"Kean è in splendida forma. Con la Nazionale ho visto un calciatore affamato e concreto, però ai nostri tempi era più difficile fare gol con questa frequenza. Lo dico da ex attaccante: le marcature erano più strette e il libero non ti lasciava mai solo. Non ci sono più i grandi difensori di una volta. Kean, se libero, diventa imprendibile perché è forte e veloce."
Dzeko—
"Stravedo per Dzeko. Anche se non è più un ragazzino lo considero un grande attaccante. E' intelligente e gioca per la squadra, sa essere incisivo in ogni gara. Magari non reggerà 90', ma anche stasera potrà dare tranquillamente un contributo importante."
© RIPRODUZIONE RISERVATA