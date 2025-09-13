Desolati: “Kean? Adesso è più facile segnare. I grandi difensori sono spariti”

"La Fiorentina è una squadra che mi piace molto. Sul mercato ha investito tanto e ha preso calciatori di grande spessore tecnico e umano. Ovviamente servirà del tempo per amalgamare tutta la rosa alle idee di Pioli , ma ho un buon presentimento sulla stagione viola."

Kean

"Kean è in splendida forma. Con la Nazionale ho visto un calciatore affamato e concreto, però ai nostri tempi era più difficile fare gol con questa frequenza. Lo dico da ex attaccante: le marcature erano più strette e il libero non ti lasciava mai solo. Non ci sono più i grandi difensori di una volta. Kean, se libero, diventa imprendibile perché è forte e veloce."