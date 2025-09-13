La Fiorentina torna a casa, per la prima gara dell'anno nel suo stadio, che è ancora lì pronto a seguire da vicino i viola. E che gara: stasera alle 20.45 arriva il Napoli campione d'Italia in carica dando ancora maggiore solennità al debutto fra le mura amiche. Anche per Pioli sarà una partita speciale, sei anni dopo l'ultima volta che culminò con le dimissioni dopo una partita contro il Frosinone. E - ricorda Repubblica - proprio dal tema del tornare "a casa" è ripartito ieri lo stesso tecnico in sala stampa.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa C’è più di un motivo per far bene: Pioli ritrova il Franchi sei anni dopo
news viola
C’è più di un motivo per far bene: Pioli ritrova il Franchi sei anni dopo
Dopo due trasferte di fila, la Fiorentina ritrova il proprio stadio vogliosa di iniziare bene in casa. E Pioli torna al Franchi 6 anni dopo
Sfida aperta—
Come si legge sul quotidiano, Pioli è riuscito soltanto una volta a superare Conte e l'anno scorso la Fiorentina non è riuscita a prendere nemmeno un punto agli azzurri. Più di un valido motivo per farlo questa volta, davanti a circa 20.000 spettatori e a uno stadio vicino al tutto esaurito, in una cornice di entusiasmo crescente. E allora, via alle danze.
© RIPRODUZIONE RISERVATA