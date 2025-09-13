C’è più di un motivo per far bene: Pioli ritrova il Franchi sei anni dopo

La Fiorentina torna a casa, per la prima gara dell'anno nel suo stadio, che è ancora lì pronto a seguire da vicino i viola. E che gara: stasera alle 20.45 arriva il Napoli campione d'Italia in carica dando ancora maggiore solennità al debutto fra le mura amiche. Anche per Pioli sarà una partita speciale, sei anni dopo l'ultima volta che culminò con le dimissioni dopo una partita contro il Frosinone. E - ricorda Repubblica - proprio dal tema del tornare "a casa" è ripartito ieri lo stesso tecnico in sala stampa.