Nazione: “Sciarpe, bandiere, teloni e qualche torcia. La Fiorentina torna a casa”

Il Franchi si prepara a vivere una serata da grande evento, vestito a festa e pronto a trasmettere tutto il suo calore ai giocatori in campo. L’arrivo dei campioni d’Italia non poteva che richiamare una risposta massiccia del pubblico, nonostante la gestione della vendita dei biglietti abbia creato malumori sia nella società che tra i tifosi. Alla fine, però, si andrà vicinissimi al sold-out: oltre 21 mila spettatori sono attesi sugli spalti, frutto dei più di 13 mila abbonamenti e di quasi 8 mila tagliandi venduti in pochi giorni.