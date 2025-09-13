Il Franchi si prepara a vivere una serata da grande evento, vestito a festa e pronto a trasmettere tutto il suo calore ai giocatori in campo. L’arrivo dei campioni d’Italia non poteva che richiamare una risposta massiccia del pubblico, nonostante la gestione della vendita dei biglietti abbia creato malumori sia nella società che tra i tifosi. Alla fine, però, si andrà vicinissimi al sold-out: oltre 21 mila spettatori sono attesi sugli spalti, frutto dei più di 13 mila abbonamenti e di quasi 8 mila tagliandi venduti in pochi giorni.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Sciarpe, bandiere, teloni e qualche torcia. La Fiorentina torna a casa”
La Nazione
Nazione: “Sciarpe, bandiere, teloni e qualche torcia. La Fiorentina torna a casa”
La Nazione sul Franchi
Dal capoluogo campano giungeranno circa 300 tifosi, che troveranno posto nel discusso settore ospiti. Ma il vero cuore pulsante dell’atmosfera sarà la Curva Ferrovia, tradizionale casa del tifo organizzato viola. Anche senza coreografie particolari, il sostegno non mancherà, con colori, passione e cori che accompagneranno i giocatori per tutta la gara.
Sciarpe, bandiere, teloni e qualche torcia contribuiranno a creare la cornice ideale per una sfida di cartello. Per Ranieri e compagni sarà il primo vero contatto stagionale con il proprio pubblico, un esordio casalingo che promette emozioni forti e che potrebbe trasformarsi in una spinta decisiva nella sfida contro il Napoli. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA