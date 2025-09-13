Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, si sofferma sulle scelte di Pioli contro il Napoli. E, secondo il suo ragionamento, Jacopo Fazzini potrebbe essere la scelta a sorpresa di Stefano Pioli:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Sentite Polverosi: “Pioli potrebbe scegliere Jacopo Fazzini per questo motivo”
Corriere dello Sport
Sentite Polverosi: “Pioli potrebbe scegliere Jacopo Fazzini per questo motivo”
Fazzini la scelta a sorpresa?
Se Comuzzo va su McTominay, Dodo e/o Mandragora dovranno occuparsi di De Bruyne, e poi il contrario. Certo, servirà lo stesso tipo di lavoro anche per la difesa del Napoli, quando Dodo attacca crea spesso dei problemi agli avversari. Ma stavolta la superiorità tecnica è dalla parte del Napoli, per questo occorre il massimo dell’attenzione nella difesa viola. Basta un mezzo secondo di ritardo nella chiusura, nel contrasto o nelle marcatura e quei due lasciano il segno. Non sarà facile nemmeno per Ranieri, Gosens e Fagioli dalla parte di Politano e Anguissa, ma su quel lato i meccanismi del Napoli sono differenti. L’idea di Pioli è poi quella di affidare Lobotka a un trequartista dinamico. A Cagliari era stato Ndour a marcare Prati, il regista dei sardi, a Torino è toccato a Gudmundsson giocare su Asllani, stavolta la scelta potrebbe ricadere su Fazzini, considerato dal tecnico viola un giocatore capace di unire centrocampo e attacco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA