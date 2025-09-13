Senza concedersi alla narrazione, e neanche ai punti di vista, andò così in quel weekend tra il 28 e il 29 aprile del 2018, mentre la Juventus e il Napoli si giocavano il campionato tra la Milano nerazzurra e Firenze.
Gazzetta dello Sport
Gazzetta ricorda: “Quando Simeone sommerse il Napoli. E a Firenze sparì uno scudetto”
Lo diceva la classifica, mica le suggestioni, in quel sabato sera in cui Orsato si perse un giallo a Pjanic, Madame la ribaltò nel finale e in un albergo del Lungarno, improvvisamente sparì uno scudetto, fagocitato dall'ira d'una squadra incredula per quel disegno diabolico del «destino», sommersa dalla tripletta del «Cholito» in novanta minuti divenuti il poster della sofferenza.
E forse, era tutto scritto nelle tenebre di quella lunga vigilia, avvolta nel cupo umore di calciatori storditi sino allo sfinimento emotivo, incapaci di reagire a quel ciclone che li aveva travolti, davanti alla tv: all'87', nell'orizzonte limpido, c'era disegnato un sogno raffigurato dal 2-1 dell'Inter; e però, solo 2' dopo, quasi senza accorgersene, l'estasi s'era trasformata in tormento esistenziale collettivo e la favola divenne «tragedia». Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
