Gazzetta ricorda: “Quando Simeone sommerse il Napoli. E a Firenze sparì uno scudetto”

Senza concedersi alla narrazione, e neanche ai punti di vista, andò così in quel weekend tra il 28 e il 29 aprile del 2018, mentre la Juventus e il Napoli si giocavano il campionato tra la Milano nerazzurra e Firenze.

E forse, era tutto scritto nelle tenebre di quella lunga vigilia, avvolta nel cupo umore di calciatori storditi sino allo sfinimento emotivo, incapaci di reagire a quel ciclone che li aveva travolti, davanti alla tv: all'87', nell'orizzonte limpido, c'era disegnato un sogno raffigurato dal 2-1 dell'Inter; e però, solo 2' dopo, quasi senza accorgersene, l'estasi s'era trasformata in tormento esistenziale collettivo e la favola divenne «tragedia». Lo scrive la Gazzetta dello Sport.