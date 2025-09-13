Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta ricorda: “Quando Simeone sommerse il Napoli. E a Firenze sparì uno scudetto”

Gazzetta dello Sport

Gazzetta ricorda: “Quando Simeone sommerse il Napoli. E a Firenze sparì uno scudetto”

Gazzetta ricorda: “Quando Simeone sommerse il Napoli. E a Firenze sparì uno scudetto” - immagine 1
Il ricordo della Gazzetta dello Sport
Redazione VN

Senza concedersi alla narrazione, e neanche ai punti di vista, andò così in quel weekend tra il 28 e il 29 aprile del 2018, mentre la Juventus e il Napoli si giocavano il campionato tra la Milano nerazzurra e Firenze.

Lo diceva la classifica, mica le suggestioni, in quel sabato sera in cui Orsato si perse un giallo a Pjanic, Madame la ribaltò nel finale e in un albergo del Lungarno, improvvisamente sparì uno scudetto, fagocitato dall'ira d'una squadra incredula per quel disegno diabolico del «destino», sommersa dalla tripletta del «Cholito» in novanta minuti divenuti il poster della sofferenza.

E forse, era tutto scritto nelle tenebre di quella lunga vigilia, avvolta nel cupo umore di calciatori storditi sino allo sfinimento emotivo, incapaci di reagire a quel ciclone che li aveva travolti, davanti alla tv: all'87', nell'orizzonte limpido, c'era disegnato un sogno raffigurato dal 2-1 dell'Inter; e però, solo 2' dopo, quasi senza accorgersene, l'estasi s'era trasformata in tormento esistenziale collettivo e la favola divenne «tragedia». Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

Leggi anche
Toto formazione: scelta Dzeko, con Sohm nel mezzo. Attenzione a Fazzini
Nazione: “Pioli, 2.351 giorni dall’ultima volta. La Fiorentina cerca...

© RIPRODUZIONE RISERVATA