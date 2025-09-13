Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Zazzaroni: “Il mercato della Fiorentina mi è piaciuto un sacco. E vi dico perché”

Corriere dello Sport

Zazzaroni: “Il mercato della Fiorentina mi è piaciuto un sacco. E vi dico perché”

Pradè
Zazzaroni sulla Fiorentina
Redazione VN

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta il mercato della Fiorentina. Ecco la sua analisi in vista della sfida contro il Napoli:

Il mercato della Fiorentina mi è piaciuto un sacco perché ha una forte connotazione italiana: Kean, Ndour, Piccoli, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Comuzzo, Ranieri, Parisi, Fazzini, Kouadio e altri. Solo l’assenza di valori tecnici assoluti - nelle squadre e in Nazionale ci sono giocatori che vent’anni fa non sarebbero mai stati titolari - mi induce a pensare che fattori un tempo secondari possano incidere sul risultato finale. E a credere nei miracoli.

Leggi anche
Sentite Polverosi: “Pioli potrebbe scegliere Jacopo Fazzini per questo motivo”
Gazzetta ricorda: “Quando Simeone sommerse il Napoli. E a Firenze sparì uno scudetto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA