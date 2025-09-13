Zazzaroni: “Il mercato della Fiorentina mi è piaciuto un sacco. E vi dico perché”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta il mercato della Fiorentina. Ecco la sua analisi in vista della sfida contro il Napoli:
Il mercato della Fiorentina mi è piaciuto un sacco perché ha una forte connotazione italiana: Kean, Ndour, Piccoli, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Comuzzo, Ranieri, Parisi, Fazzini, Kouadio e altri. Solo l’assenza di valori tecnici assoluti - nelle squadre e in Nazionale ci sono giocatori che vent’anni fa non sarebbero mai stati titolari - mi induce a pensare che fattori un tempo secondari possano incidere sul risultato finale. E a credere nei miracoli.
