Piccoli o Dzeko? I precedenti parlano chiaro: col Napoli (e Conte) Edin decisivo

Stefano Pioli potrebbe dare una chance a Dzeko per la sfida contro il Napoli. E i precedenti fanno ben sperare

Marta Bucalossi Redattrice 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 11:49)

La Fiorentina è attesa da una grande prova di forza nella sfida dell'Artemio Franchi contro il Napoli di Antonio Conte. Per tentare l'impresa Stefano Pioli punta forte su Moise Kean, reduce da prestazioni eccellenti con la maglia dell'Italia. Rimane però da sciogliere il nodo su chi lo affiancherà in attacco. Sebbene Piccoli speri in una maglia da titolare, Dzeko è leggermente in vantaggio nelle gerarchie.

I precedenti — Pioli potrebbe così affidarsi all'esperienza del veterano bosniaco, che vanta precedenti importanti proprio contro il Napoli. A differenza di Moise Kean fermo a zero gol contro gli azzurri, Dzeko ha già dimostrato in passato di saper essere decisivo in match importanti, specie nel cosiddetto derby del Sole. Proprio contro il Napoli, ai tempi in cui vestiva la maglia della Roma, Dzeko è stato decisivo in due partite, entrambe vinte grazie alle sue doppiette: la prima nella stagione 2016/17, la seconda nel 2017/18, entrambe decisive per battere il Napoli. E a proposito di doppiette se la ricorderà bene Antonio Conte quella dell'anno 2017 in cui Dzeko lasciò il segno in Champions League allo Stamford Bridge contro il Chelsea allora allenato proprio dal tecnico salentino. Le reti segnate dall'attaccante permisero alla Roma di recuperare lo svantaggio da 2-0 a 2-3, salvo poi terminare la gara in parità (3-3).

Guardando a un passato più recente, anche con la maglia dell'Inter Dzeko è stato decisivo nelle gare contro il Napoli. Nella stagione 2021/22 la sua rete ha permesso ai nerazzurri di strappare un pareggio rispondendo al vantaggio di Lorenzo Insigne. Nella stagione seguente invece fu proprio grazie al suo gol che l'Inter portò a casa la vittoria.

Fiducia ritrovata — Il Napoli insomma può essere considerato una delle "vittime preferite" di Edin Dzeko che è tornato dal ritiro con la nazionale pieno di fiducia. Le partite con la Bosnia gli hanno inoltre permesso di mettere minutaggio sulle gambe e recuperare la forma che sembrava fin qui un po' arretrata. Sicuramente non sarà lo stesso Dzeko delle stagioni con la Roma per ovvi motivi anagrafici, ma se i presupposti sono quelli citati sopra è lecito aspettarsi ancora colpi da campione.