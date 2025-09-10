Dzeko: “Il futuro della Bosnia è roseo. Anche le sconfitte ci faranno crescere”

Il bomber della Bosnia e della Fiorentina, Edin Dzeko ha parlato dopo la sconfitta contro l'Austria

Redazione VN 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 20:02)

Edin Dzeko, attaccante della Fiorentina e capitano della Bosnia Erzegovina, ha parlato dopo la partita persa ieri sera dalla sua nazionale contro l'Austria nella gara di qualificazione ai Mondiali. Nonostante questo, la sosta si chiude molto bene, dal punto di vista personale per il "Cigno di Sarajevo". Tre gol in due partite, tra San Marino (0-6) e Austria (1-2) e 71 gol con la maglia della nazionale bosniaca. La corsa al primo posto per le qualificazioni ai Mondiale del 2026 rimangono in bilico e proprio Dzeko nel post partita ha parlato di questo e molto altro ancora:

"Abbiamo sprecato una grande occasione. Abbiamo disputato una gara importante, forse la migliore degli ultimi anni. Purtroppo non è bastato per vincere. Dovevamo evitare di subire quei due gol. Impareremo anche da questi errori. Adesso testa alta, perché nei prossimi mesi avremo altre tre gare fondamentali."

"Ci aspetta un futuro roseo — "La Bosnia resta una grande nazionale. Ci sono tanti giocatori giovani e forti, il futuro è roseo. Ogni partita che giocheranno sarà utile per crescere e maturare. Anche le sconfitte serviranno per continuare questo percorso."