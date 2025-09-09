Norvegia, 11-1 alla Moldavia! Italia, il mondiale passa (ancora) dagli spareggi

Cinque gol di Haaland, quattro di Aasgard, uno a testa per Myhre e Odegaard. La Norvegia demolisce la Moldavia con uno storico 11-1 e vola a punteggio pieno nel Gruppo I di qualificazione al Mondiale 2026 con una differenza reti di +21 dopo cinque gare.
Haaland distrugge la Moldavia e la Norvegia allunga nel Gruppo I di qualificazione al Mondiale 2026. Non basterà vincere lo scontro diretto
Per l'Italia sarà quasi inevitabile passare dagli spareggi per accedere al Mondiale nordamericano della prossima estate. Difficile, quasi impossibile pensare a un doppio passo falso (in casa) degli scandinavi contro Israele ed Estonia prima della sfida proprio contro l'Italia che chiuderà il girone il 16 novembre.
Nove i punti degli azzurri conquistati in quattro gare contro i quindici su quindici della Norvegia di Haaland e soci. Ma soprattutto una differenza reti di +21 contro il +5 della nazionale di Gattuso, sul quale pesa il 3-0 di Oslo prima dell'addio di Spalletti lo scorso giugno. La strada verso la rassegna iridata passerà ancora per un playoff?
