Riccardo Galli, oggi, ha fatto il suo intervento al Pentasport di Radio Bruno riferendosi alla sconfitta di sabato sera col Napoli.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv R. Galli: “Troppo limiti tattici e mentali. Tocca a Pioli capire cosa fare”
news viola
R. Galli: “Troppo limiti tattici e mentali. Tocca a Pioli capire cosa fare”
Vi proponiamo le parole di Riccardo Galli ai microfoni del Pentasport odierno.
Il Napoli metterebbe in difficoltà chiunque, ma la Fiorentina ci ha messo del suo per non evitarlo. Si è presentata senza le idee giuste per provare a contrastare gli avversari, tanti limiti a centrocampo e poca concretezza in attacco. Ciò rende l'area pesante, adesso deve essere bravo Pioli perché c'è da cambiare sia tattica che mentalità. Dopo le prime tre partite di campionato ci si trova a pagare i due punti ottenuti nelle due trasferte e il mezzo disastro col Napoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA