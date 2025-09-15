Cecchi sicuro: “Piena fiducia in Pioli, col Como uscirà la vera Fiorentina”

Stefano Cecchi, giornalista, ha parlato oggi al Pentasport di Radio bruno,
Sono convinto che col Como vedremo la vera Fiorentina, poiché si tratta di una squadra con cui possiamo davvero confrontarci: col Napoli non era così. Credo che ci siano delle scelte da fare. Gudmundsson non sta giocando benissimo ma io continuo a volerlo titolare. Abbiamo un allenatore che ha dimostrato, nel tempo, di saper fare il suo lavoro. Sa benissimo che Fagioli, che per me deve fare la mezzala, non può fare il regista, per questo è stato preso Nicolussi Caviglia, ottimo in quel ruolo. Non sono convinto di Sohm, per caratteristica di gioco esclude Mandragora e viceversa; ma sono sicuro che il mister sa cosa fa e cosa fare. Il nostro centrocampo fatica anche col Torino, a Cagliari e nella sfida di Conference contro il Polissya. Se ogni singolo cresce, il centrocampo è sopra la media. Penso che la difesa dovrebbe tornare a quattro, non dobbiamo scaricare tutta la colpa su Pongracic per difendere Comuzzo. C'è confusione su che tipo di gioco fare, sembra un cantiere di cui si vedono le fondamenta ma non sai quando e come finirà. Per me, quest'anno vale di più rispetto a ciò che ha espresso finora.
