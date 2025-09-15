Di Canio duro: “Sul gol di Hojlund i due difensori viola hanno fatto ridere”

L'ex calciatore, Paolo Di Canio, ai microfoni di Sky Sport ha commentato la prestazione della Fiorentina contro il Napoli. Queste le sue dure considerazioni:
L'attacco dell'ex calciatore e oggi opinionista sportivo, Paolo Di Canio, sulla prestazione della Fiorentina contro il Napoli
Quello che hanno fatto i due difensori della Fiorentina sul gol di Hojlund è da ridere. Piano piano, però, la squadra viola si sta ritrovando. Parliamo di una squadra che stava per uscire dalla Conference League, prendendo due gol in casa, da una squadra improbabile.
