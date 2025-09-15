Di Canio duro: “Sul gol di Hojlund i due difensori viola hanno fatto ridere”

Viola News
L'attacco dell'ex calciatore e oggi opinionista sportivo, Paolo Di Canio, sulla prestazione della Fiorentina contro il Napoli
L'ex calciatore, Paolo Di Canio, ai microfoni di Sky Sport ha commentato la prestazione della Fiorentina contro il Napoli. Queste le sue dure considerazioni:

Quello che hanno fatto i due difensori della Fiorentina sul gol di Hojlund è da ridere. Piano piano, però, la squadra viola si sta ritrovando. Parliamo di una squadra che stava per uscire dalla Conference League, prendendo due gol in casa, da una squadra improbabile.

