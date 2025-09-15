L'ex attaccante, Ciccio Caputo, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
Caputo: “Kean deve solo sbloccarsi. Piccoli? Mai tanti gol, ma ha potenziale”
Le parole dell'ex centravanti di Sassuolo ed Empoli fra le tante, Ciccio Caputo, sulla situazione di Kean e l'adattamento di Piccoli in viola
Contro il Napoli in questo momento è difficile per chiunque. Non mi aspettavo un risultato così netto. La Fiorentina ha avuto le sue occasioni, ma nel primo tempo loro sono stati più determinanti.
Su Kean—
Nell'ultima partita ha avuto le sue occasioni. A volte va bene, altre no. È in un momento in cui alla Fiorentina non gli gira bene, perché in Nazionale ha fatto vedere quanto era in forma. Un giocatore come lui può giocare con chiunque davanti. Deve solo sbloccarsi e ripartire.
Su Piccoli—
Ci ho giocato ad Empoli. È un grande lavoratore, che si sbatte tanto per la squadra. Non ha mai fatto tantissimi gol in carriera, ma ha un grandissimo potenziale. Bisogna vedere come si cala nel mondo Fiorentina.
