Oggi Stefano Borghi ha parlato al Pentasport di Radio Bruno riguardo alla sfida persa col Napoli e ai singoli giocatori. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Borghi: “Napoli squadra insostenibile, ma si può ancora sognare”
news viola
Borghi: “Napoli squadra insostenibile, ma si può ancora sognare”
Vi proponiamo le parole di Stefano Borghi al Pentasport di questa giornata.
Il primo quarto d'ora del Napoli è stato insostenibile per la Fiorentina, loro sono già ad un livello di unione e conoscenza reciproca molto interessante. Credo che ci voglia tempo per capire dove andrà a parare Pioli con questa Fiorentina. La scelta dell'allenatore è stata giusta, alcuni giocatori sono da migliorare ma si ha Kean, De Gea, Gosens e Dodo: sono quattro giocatori indiscutibili. Non c'è da perdere entusiasmo e credo che ci siano tutte le carte in regola per avere fiducia e forse addirittura sognare. Fagioli deve tirare fuori il massimo; Gudmundsson può tornare a dettare il gioco e saltare l'uomo. Comuzzo e Fazzini promettono bene, ma hanno bisogno di completarsi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA