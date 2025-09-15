Borghi: “Napoli squadra insostenibile, ma si può ancora sognare”

Viola News
Vi proponiamo le parole di Stefano Borghi al Pentasport di questa giornata.
Oggi Stefano Borghi ha parlato al Pentasport di Radio Bruno riguardo alla sfida persa col Napoli e ai singoli giocatori. Queste le sue parole:

Il primo quarto d'ora del Napoli è stato insostenibile per la Fiorentina, loro sono già ad un livello di unione e conoscenza reciproca molto interessante. Credo che ci voglia tempo per capire dove andrà a parare Pioli con questa Fiorentina. La scelta dell'allenatore è stata giusta, alcuni giocatori sono da migliorare ma si ha Kean, De Gea, Gosens e Dodo: sono quattro giocatori indiscutibili. Non c'è da perdere entusiasmo e credo che ci siano tutte le carte in regola per avere fiducia e forse addirittura sognare. Fagioli deve tirare fuori il massimo; Gudmundsson può tornare a dettare il gioco e saltare l'uomo. Comuzzo e Fazzini promettono bene, ma hanno bisogno di completarsi.

