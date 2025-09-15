Squadra remissiva e impaurita. La Fiorentina di Pioli è a caccia di certezze

La Fiorentina di Pioli si è dimostrata fragile e remissiva. Adesso il tecnico viola dovrà cercare delle certezze in ogni reparto

Stefano Pioli nel post partita di Fiorentina-Napoli, ha commentato la prova dei suoi portando all'attenzione dei media gli aspetti positivi della gara del Franchi. Il tecnico viola ha parlato spesso degli ultimi 10', in cui la sua squadra ha messo all'angolo quella di Conte. Ovviamente non possono bastare, perché data per assodata la forza del Napoli, una squadra candidata a rivincere lo scudetto e a un gran percorso in Champions League, una Fiorentina con ambizioni di alta classifica nella testa del tecnico poteva e doveva fare meglio.

Soprattutto l'approccio ha lasciato tutti delusi. La Fiorentina è sembrata da subito impaurita, a tratti remissiva e questo ha portato al doppio vantaggio partenopeo. Soltanto De Gea, nel corso della partita, ha evitato un passivo ben più pesante. La reazione finale è un piccolo spunto da cui ripartire, ritrovando però certezze tecnico-tattiche ancora non evidenziate in questo inizio di stagione, fatto sì di un passaggio del turno in Conference, ma anche di soli due punti in campionato sui nove a disposizione.

Il differenziale rispetto ad un anno fa è di solo un punto in meno (con Palladino furono tre in tre partite) il calendario con Como, Pisa e Roma prima della sosta e con Milan, Bologna e Inter dopo la pausa di ottobre impone un cambio di passo. Con certezze in ogni reparto ancora da trovare, magari attingendo da Nicolussi Caviglia e Fazzini, tra i più positivi sabato. Lo riporta La Repubblica